2018-10-26T11:16:29+03:00
Экономика

ВТБ увеличил портфель средств VIP-клиентов на треть

САПОЖКОВА Александра
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По итогам работы за девять месяцев 2018 г. ВТБ Private Banking нарастил портфель средств клиентов на 30% - до 1,7 трлн рублей. Темпы роста в текущем году вдвое превосходят результаты за аналогичный период прошлого года.

Серьезный рост показывают вложения VIP-клиентов в инвестиционные продукты: более 70% с начала года. Общий объем уже превышает 400 млрд рублей. Наиболее популярными у клиентов являются облигации, акции компаний, регулярно выплачивающих дивиденды, структурные продукты с защитой капитала и стратегии индивидуального доверительного управления.

По сравнению с первым кварталом 2018 года отмечается рост доли валютных инструментов в портфеле Private Banking ВТБ с 53% до 58%. При этом более 73% валютных средств VIP-клиенты размещают в ВТБ в долларах США.

Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента Private Banking, отметил:

- Такие опережающие темпы роста, во-первых, свидетельствуют о доверии клиентов, надежности и профессиональной экспертизе банка ВТБ. Во-вторых, это, безусловно, эффект синергии от объединения двух банков. В рамках универсального банка вопросы взаимодействия между частным и корпоративным бизнесом получили дополнительный импульс. И, в-третьих, это важный показатель сервиса и качества обслуживания клиентов.

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