Жителя алтайского села осудили за убийство сибирской косули

26 Окт. 10:57 2018-10-26T11:04:19+03:00

Сначала он преследовал животное на снегоходе, а потом забил

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В Крутихинском районе Алтайского края состоялось заседание по делу местного жителя, которого обвиняли в незаконной охоте.

Жителя райцентра признали виновным в том, что 13 марта прошлого года он, не имея разрешения, на своем снегоходе отправился на охоту. Он катался недалеко от Новосибирского водохранилища. На одном из участков заметил следы сибирской косули.

- Он выследил животное. Это оказалась взрослая особь. Обнаружив ее, мужчина стал преследовать косулю, а когда догнал – ранил неустановленным предметом, а потом забил, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Все произошло на расстоянии около 1,7 км в восточную сторону от села Крутиха. Своими противозаконными действиями селянин причинил ущерб министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края на 60 тысяч рублей. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 140 тысяч рублей, а также конфисковал в пользу государства снегоход. Помимо этого с осужденного взыскан ущерб за косулю.

Приговор в законную силу не вступил.