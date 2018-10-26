2018-10-26T10:24:01+03:00
Происшествия

Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Барнаул-Павловск»

В аварии погиб один человек, трое в больнице
Анна СЕМИНА
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Полицейские проводят проверку по факту аварии, которая произошла сегодня утром, 26 октября, на трассе «Барнаул-Павловск».

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», авария произошла в Павловском районе, на 37-м километре автодороги «Барнаул - Камень-на-Оби - граница с Новосибирской областью» (поворот на поселок Прутской).

- По предварительной информации, в 7.10 утра водитель Toyota Caldina, двигаясь по второстепенной дороге со стороны поселка Прутской в сторону главной дороги, не уступил УАЗу у которого было преимущество в движении. Из-за этого произошло столкновения, - поясняют в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Из-за столкновения УАЗик перевернулся на бок, а также он столкнулся с автомобилем ГАЗ. В результате страшной аварии травмы получили водитель УАЗа и его пассажир. Их госпитализировали. Еще один пассажир скончался на месте происшествия еще до приезда «скорой». Водителя «Тойоты» также отправили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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