Высокий тестостерон – высокая потенция!

26 Окт. 08:59 2018-10-26T08:59:44+03:00

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Эффекс Трибулус*

100% натуральное(1) лекарство от компании "Эвалар".

• Способствует повышению выработки тестостерона

• Лечит нарушения эрекции

• Удлиняет время эрекции

• Стимулирует сперматогенез

• Снижает уровень холестерина, повышает иммунитет

• На 20% выгоднее аналога(2)

Эффекс Трибулус делает мужчину успешным! Ваш «Эффекс» – Ваш успех!

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Эффекс красный корень

Натуральное(1) лекарство для лечения простатита

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Эффекс Нейро

Способствует продлению интимной близости

Эффекс Витамины для мужчин**

Эффекс Витамины для мужчин

12 витаминов, 7 минералов, усиленные горянкой и левзеей, для энергии и работоспособности.

www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: Балтийская, 23, 55-68-48; Ленина, 113, 55-78-69; Социалистический, 128, 55-34-11; Строителей 117, 57-94-57; Павловский тракт 132, 47-46-68; Попова 40, 43-16-05; Губернский Лекарь: 35-36-59, 43-08-98, 45-00-54, 45-30-20, 59-06-33; Новоалтайск Доктор БэП: 4-77-18.

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

**НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

(1)По действующим компонентам. В комплексной терапии.

(2)По данным ЗАО «Группа ДСМ» по итогам I квартала 2018 года средневзвешенная розничная цена за упаковку препарата «Эффекс Трибулус» в форме таблеток №60, производства компании «Эвалар» на 20 % ниже, чем у аналога. Аналог для сравнения выбран по содержанию аналогичной дозировки действующих веществ, форме выпуска.

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

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