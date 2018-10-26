2018-10-26T08:43:59+03:00
Общество

В Барнауле запустили световой фонтан

После проверки системы его начнут готовить к зимовке
Анна СЕМИНА
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Фонтан на площади МираФонтан на площади МираФото: скриншот видео
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В Барнауле на площади Мира провели пробный запуск светового фонтана.

Для начала к единой геометрической форме привели чаши фонтана. Для этого пришлось на 15 сантиметров нарастить борта. После этого провели стяжку, выполнили армирование дна, проложили отводящий и приводящий водопад, заменили облицовку и наконец-то установили световое оформление.

- Все работы по реконструкции фонтана были выполнены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», - сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

Первый пробный запуск светодинамичного фонтана провели накануне, 25 октября. Понаблюдать за необычным зрелищем пришли жители близлежащих домов и надо отметить, они осталась довольны работой. К сожалению, в следующий раз его включат только в следующем году. Сейчас специалисты будут готовить фонтан к консервации на зиму.

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