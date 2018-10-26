2018-10-26T08:05:51+03:00
Общество

Более 300 кг колбасы не пропустили на территорию Алтайского края

Всю партию отправили обратно
Анна СЕМИНА
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Специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республики Алтай не пустили на территорию региона партию колбасных изделий – 336 килограммов.

Это произошло 20 октября. От сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю поступила информация о том, что в Рубцовском районе пытаются провести на территорию страны партию колбасных изделий. Груз направлялся из Бишкека (Республика Кыргызстан) в Республику Саха. При досмотре выяснилось, что у перевозчика нет необходимых сопроводительных документов.

- Его остановили в рамках проведения мероприятий по профилактике ящура, сибирской язвы и других особо опасных заболеваний, - поясняют в пресс-службе управления Россельхознадзора.

В соответствии с правилами Таможенного союза перевозку продукции приостановили. В отношении владельца товара возбудили дело об административном правонарушении. Сам груз вернули по месту отправки.

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