В Рубцовске «Наследники Ползунова» начали создавать своих первых роботов

26 Окт. 07:02 2018-10-26T07:16:07+03:00

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Воспитанники рубцовского филиала Центра детского научного инженерно-технического творчества приступили к изучению и разработке систем автоматизированного управления. Вполне возможно, что скоро изобретенные ими машины будут помогать людям изучать бесконечность космоса.

В октябре центр, созданный благодаря Фонду Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, получил несколько десятков комплектов оборудования для работы в рамках курса «Микропроцессорная техника и робототехника». Это микроконтроллеры, платы расширения для управления различными объектами, в том числе и с использованием беспроводных технологий, а также датчики, сервоприводы и многое другое. Стоимость оборудования составила почти 400 тысяч рублей.

- На занятиях дети научатся понимать архитектуру современных процессоров. Это базовый уровень. Приобретенные микросхемы или микрокомпьютеры имеют небольшие вычислительные мощности, но выполняют заданный алгоритм действий: направление движения, включение и выключение световых датчиков, управление температурой. Огромную роль здесь играет практическая значимость занятий. В вуз эти дети поступят уже с определённой базой навыков и знаний, - поделился Александр Шашок, директор рубцовского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова».

По направлению подготовки «Робототехника» сегодня в ЦДНИТТ Рубцовска занимаются две группы школьников по 15 человек из 5 и 10 классов. Для того, чтобы «оживить» своего первого робота, дети учатся устанавливать микрочипы и датчики, изучают строение электрода и электротехнику, постигают язык программирования и сами пробуют создавать программное обеспечение для выполнения роботами небольшого набора задач.

- Я увлекся робототехникой ещё два года назад. Вместе с папой мы начали строить свою метеостанцию. На протяжении всего этого времени, мы отдельно приобретали детали для работы, - рассказал Игорь Сутормин, воспитанник центра. - Теперь же можно быстро и под контролем преподавателей реализовать идею создания не только метеостанции, но и написать научный проект, который можно будет представлять на конкурсах.

В 2019 году в рубцовский филиал Центра «Наследники Ползунова» запланировано поступление современного оборудования для лабораторий химии и физики. Средства на это выделены Фондом Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компанией.

Напомним, «Наследники Ползунова» базируются в Рубцовском индустриальном институте. Дополнительное образование в Центре получают школьники с 5 по 11 класс. Педагоги вуза работают с ними по таким направлениям, как физика, математика, химия, информатика и программирование, а также робототехника. Все занятия абсолютно бесплатны.