Карантин из-за бешенства ввели в селе Топольное Алтайского края
В селе Топольном Хабарского района Алтайского края выявлены случаи заболеваемости животных бешенством. В связи с этим в населенном пункте ввели карантин.
Соответствующее постановление правительства Алтайского края подписал губернатор Виктор Томенко.
В документе говорится, что вспышка заболеваемости животных бешенством зарегистрирована на улице Школьная от дома №1 до дома №22.
В адрес управления ветеринарии Алтайского края поступило поручение обеспечить реализацию ограничительных мероприятий, а также разработать и утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.
Известно, что в сентябре на территории нескольких домовладений села Краснощеково также вводились ограничительные меры в связи с выявление заболевания бешенством животных.
Какие именно животные заболели бешенством в селе Топольном Хабарского района не уточняется.