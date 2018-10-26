Карантин из-за бешенства ввели в селе Топольное Алтайского края

26 Окт. 06:49 2018-10-26T06:49:10+03:00

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В селе Топольном Хабарского района Алтайского края выявлены случаи заболеваемости животных бешенством. В связи с этим в населенном пункте ввели карантин.

Соответствующее постановление правительства Алтайского края подписал губернатор Виктор Томенко.

В документе говорится, что вспышка заболеваемости животных бешенством зарегистрирована на улице Школьная от дома №1 до дома №22.

В адрес управления ветеринарии Алтайского края поступило поручение обеспечить реализацию ограничительных мероприятий, а также разработать и утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.

Известно, что в сентябре на территории нескольких домовладений села Краснощеково также вводились ограничительные меры в связи с выявление заболевания бешенством животных.

Какие именно животные заболели бешенством в селе Топольном Хабарского района не уточняется.