2018-10-26T06:49:10+03:00
Общество

Карантин из-за бешенства ввели в селе Топольное Алтайского края

Случаи заболевания животных выявлены в нескольких домовладениях
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В селе Топольном Хабарского района Алтайского края выявлены случаи заболеваемости животных бешенством. В связи с этим в населенном пункте ввели карантин.

Соответствующее постановление правительства Алтайского края подписал губернатор Виктор Томенко.

В документе говорится, что вспышка заболеваемости животных бешенством зарегистрирована на улице Школьная от дома №1 до дома №22.

В адрес управления ветеринарии Алтайского края поступило поручение обеспечить реализацию ограничительных мероприятий, а также разработать и утвердить план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.

Известно, что в сентябре на территории нескольких домовладений села Краснощеково также вводились ограничительные меры в связи с выявление заболевания бешенством животных.

Какие именно животные заболели бешенством в селе Топольном Хабарского района не уточняется.

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