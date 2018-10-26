2018-10-26T05:19:35+03:00
Общество

Алтайскому краю выделили 12,5 млн рублей на образование

На эти деньги будут повышать квалификацию директоров и педагогов
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министерство просвещения РФ внесло Алтайский край в список субъектов, которым в 2019 году направят субсидии на повышение качества образования в школах. Наш регион получит более 12,5 миллионов рублей.

Речь идет о школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Всего же в списке регионов на субсидирование 23 субъекта. Алтайский край побеждает в конкурсном отборе уже второй раз.

- Работа федеральной стажировочной площадки по данному направлению позволила внедрить ряд управленческих и педагогических инноваций, в том числе разработана и апробирована комплексная модель повышения профессионального уровня педагогических работников, направленная на формирование, обучение и научно-методическую поддержку школьных команд, разработаны комплекты методических материалов для образовательных учреждений и учителей, – говорит врио министра образования и науки Алтайского края Максим Костенко. – Дальнейшая реализация проекта предусматривает не только системную работу со школами, требующими дополнительного внимания, но и разработку новых подходов к повышению в них качества образования.

Так, к примеру, в прошлом году удалось отправит директоров школ на стажировку в Красноярск и в Ярославскую область. Работа в данном направлении будет продолжена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле