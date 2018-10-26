Алтайскому краю выделили 12,5 млн рублей на образование

26 Окт. 05:19 2018-10-26T05:19:35+03:00

На эти деньги будут повышать квалификацию директоров и педагогов

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Министерство просвещения РФ внесло Алтайский край в список субъектов, которым в 2019 году направят субсидии на повышение качества образования в школах. Наш регион получит более 12,5 миллионов рублей.

Речь идет о школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Всего же в списке регионов на субсидирование 23 субъекта. Алтайский край побеждает в конкурсном отборе уже второй раз.

- Работа федеральной стажировочной площадки по данному направлению позволила внедрить ряд управленческих и педагогических инноваций, в том числе разработана и апробирована комплексная модель повышения профессионального уровня педагогических работников, направленная на формирование, обучение и научно-методическую поддержку школьных команд, разработаны комплекты методических материалов для образовательных учреждений и учителей, – говорит врио министра образования и науки Алтайского края Максим Костенко. – Дальнейшая реализация проекта предусматривает не только системную работу со школами, требующими дополнительного внимания, но и разработку новых подходов к повышению в них качества образования.

Так, к примеру, в прошлом году удалось отправит директоров школ на стажировку в Красноярск и в Ярославскую область. Работа в данном направлении будет продолжена.