2018-10-26T04:55:45+03:00
Происшествия

Две серьезные аварии произошли на трассе Барнаул-Павловск

Есть пострадавшие и, возможно, погибшие
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: Анна СЕМИНА
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Сразу две серьезные аварии произошли на трассе Барнаул-Павловск за последние сутки.

Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», первая авария произошла вечером в четверг, 25 октября. Произошло лобовое столкновение двух легковушек. По словам свидетелей, в результате аварии пострадали люди. У них сотрясение головного мозга и переломы ребер. Что касается предполагаемого виновника, то не исключено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Он лежал на земле без сознания, - говорится в сообщении.

- С виновником ехала женщина беременная с сыном лет 6, ребенка посадил в машину к себе отогреться, испуганный и замерший, муж на переднем ехал с виновником, чем родители думали я так и не разобрался, - также прокомментировал Антон Япрынцев.

Другая авария произошла уже в темное время суток. На повороте на поселок Прутской столкнулись УАЗ и легковой автомобиль. В итоге внедорожник перевернулся на бок. Очевидцы говорят, что видели на проезжей части мужчину без признаков жизни. Официального подтверждения данной информации пока нет.

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