Алтайский конькобежец стал призером чемпионата России

26 Окт. 04:26 2018-10-26T04:26:01+03:00

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Алтайский конькобежец Виктор Муштаков накануне, 25 октября, стал призером чемпионата России. Соревнования в эти дни проходят в Коломне.

В четверг воспитанник барнаульской спортшколы «Клевченя» боролся за медали на дистанции 500 метров. На старт он вышел в паре с Павлом Кулижниковым – очень сильным и опытным конькобежцем. В итоге по ходу дистанции Виктор шел в лидерах, но буквально на последних метрах Павел его опередил. Как оказалось позже, всего лишь на две сотые секунды. При этом спортсмен, представляющий Краснодарский край финишировал за 34.64, а Муштаков за 34.66 секунды.

Таким образом, подопечный Аркадия Конюхова стал серебряным призером чемпионата России. Более того, Виктор смог обновить свой же рекорд Алтайского края, который он установил в прошлом сезоне на катке в Солт-Лейк-Сити (34.74). Корреспонденту «Комсомольской правды» - Барнаул» Муштаков признался, что несмотря на второе место он рад как для него начался сезон.

- Не стыдно проигрывать пятикратному чемпиону Миру и двукратному рекордсмену мира. А результат для этого катка просто высокий, я в Солт-Лейке тише бежал, - сказал спортсмен.