2018-10-25T17:31:38+03:00
Общество

Директор зоопарка Барнаула станет героем шоу "Видел видео?" на Первом канале

Программу посвятят спасению диких животных
САПОЖКОВА Александра
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Лебедь Жорка и Сергей ПисаревЛебедь Жорка и Сергей ПисаревФото: скриншот с видео на youtube
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Первый канал увидел ролик с лебедем из барнаульского зоопарка и пригласил директора Сергея Писарева на шоу "Видел видео?"

Видео из зоопарка Барнаула.Лебедь просто умница. Но не берет их мир с пеликанами Оттого и жалуется

Напомним, в ролике Жорка жалуется Сергею Викторовичу на пеликанов.

- Телеканал увидел большое количество просмотров в интернете и позвонили мне. Но когда узнал, что я директор зоопарка, то программу решили посвятить спасению диких животных. Я отправил им много видеороликов с волком Митькой, которого принесли к нам в варежке, лосем Зевсом, который оказался у нас после гибели его матери, с пеликанами, которые сбились с пути, - рассказал Amic.ru Сергей Писарев.

Cъемки программы состоятся уже завтра, 26 октября.

Кстати, на днях Лебедь Жора опять «пожаловался» директору на все свои печали. Но между ними встал гусь Гоша и нахальным образом влез в «разговор», начиная верещать на своем языке. Забавное видео также появилось в сети.

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