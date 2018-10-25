Пострадавший в жуткой аварии с BMW X6 пришел в сознание
Пострадавший в громком ДТП с BMW X6 мужчина пришел в сознание
Как сообщили «Алтапресс» в региональном Минздраве, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас он находится в отделении анестезиологии и реанимации на респираторной поддержке в стабильно тяжелом состоянии. Второй пострадавший по-прежнему в крайне тяжелом состоянии - он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, также для контроля внутричерепного давления установлен датчик.
По данным издания, мужчина, пришедший в сознание - Евгений Нагорнев, пассажир Renault, муж погибшей Юлии Нагорневой. Второй мужчина – водитель Renault Сергей Федько.
Напомним, трагедия произошла 15 октября. Водитель BMW X6 промчался по проспекту Ленина на красный свет и столкнулся с Renault. В результате погибли пятилетняя дочь водителя, 34-летняя Юлия Нагорнева и ее трехлетняя дочь.
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