Перевернутый грузовик перегородил трассу Новосибирск-Барнаул

25 Окт. 16:34 2018-10-25T16:36:32+03:00

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Авария произошла на трассе Новосибирск-Барнаул (в районе станции «Озерки») днем 25 октября.

По сообщению Госавтоинспекции, водитель грузовика не уступил дорогу "Тойоте". В результате аварии фура перевернулась и перегородила дорогу.

- Одна из машин лежит на боку поперек дороги. Проезд затруднен, - написали очевидцы в паблике «Барнаул 22».

При этом пострадал водитель легковушки - он получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

- Только что приезжал мимо. Легковому авто очень сильно не повезло, «морды» нет… Давайте будем аккуратнее на дороге! – призвали свидетели аварии.

В комментариях также отметили, что в том месте дороги имеется колея, до которой никому нет дела.

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