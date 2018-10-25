Утвержден проект бюджета Алтайского края на 2019 год

25 Окт. 15:03 2018-10-25T15:03:42+03:00

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Законопроект краевого бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утвержден в первом чтении. Депутаты краевого заксобрания одобрили его в четверг, 25 октября.

Доходы бюджета ожидаются на уровне почти 91 млрд рублей. Расходы составят почти 96 млрд рублей. Соответственно дефицит бюджета - 5 млрд рублей.

- Предусмотрена индексация фонда заработной платы краевых учреждений на 8% к ожидаемому уровню текущего года, в котором уже учтен рост МРОТ и начисление районного коэффициента на МРОТ. В проекте бюджета предусмотрены средства на все виды социальных выплат. Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг будут проиндексированы на прогнозный уровень роста тарифов ЖКУ, - сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

Еще 500 миллионов рублей выделят на выравнивания бюджетов краевых муниципалитетов.