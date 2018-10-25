В Барнауле избили ученика младших классов

25 Окт. 14:24 2018-10-25T14:24:58+03:00

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Ученика младших классов избили в подъезде барнаульского дома. Инцидент произошел 24 октября.

О случившемся рассказали "Алтайской правде" его родственники.

- После школы ребенок гулял во дворе, а потом зашел в подъезд. И там двое старших ребят начали на него «наезжать», бить по лицу и голове, - пишет издание.

В итоге родителям пришлось отвезти ребенка в травмпункт, где ему оказали медицинскую помощь. Также 25 октября ребенка осмотрел стоматолог на предмет челюстно-лицевых травм.

Мама мальчика написала заявления в соответствующие органы. Реакция родителей ребятишек, которые его били, не известна.

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