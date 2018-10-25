О профилактике инсульта расскажут всем желающим в Барнауле

25 Окт. 12:38 2018-10-25T12:38:50+03:00

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Мобильный центр здоровья Краевого центра медицинской профилактики будет работать на пешеходной части улицы Мало-Тобольской в Барнауле в понедельник, 29 октября, с 11:00 до 15:00. Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы с инсультом.

Всем желающим специалисты расскажут о факторах риска развития неинфекционных заболеваний, помогут определить уровень холестерина и глюкозы, измерить вес, артериальное давление, оценить уровень здоровья граждан, дадут рекомендации по профилактике инсульта.

В завершение мероприятия гости смогут принять участие в оздоровительной разминке с профессиональным фитнес-инструктором Владой Соколовой.

Справка КП

Инсульт признан одним из самых смертоносных состояний, ежегодно от него умирает людей больше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии. Также это ведущая причина утраты функциональных способностей. Риск развития инсульта обычно ассоциируется с людьми зрелого возраста - старше 65 лет. Однако в последние годы число пациентов, переживших инсульт, растет. Среди них люди 40 - 45 лет, а также встречаются 30 - 35-летние пациенты.