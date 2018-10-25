Более 500 «ясельных» мест появятся в Барнауле

25 Окт. 11:36 2018-10-25T11:36:27+03:00

Их введут до 2020 года

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Более 500 дополнительных мест создадут в детских садах Барнаула. Они будут предназначены для детей ясельного возраста – 1,5-3 года.

Уже скоро они начнут работать. Сейчас идет ремонт, работы планируют завершить в ноябре. После этого детские сады смогут принять 330 детей ясельного возраста. Программу планируют продолжить. В 2019 году введут в эксплуатацию еще более 200 мест для детей до трех лет. Всего планируется создать в столице Алтайского края 14 ясельных групп в 13 детских садах.

Какие детские сады построят до 2020 года в Барнауле?

- Пять детских садов в кварталах 2006а, 2009а, 2011, 2023 и детский сад-ясли в селе Власиха. Это позволит создать около полутора тысяч новых мест, более 600 из которых - в яслях.

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