Алтайские депутаты поправили бюджет 2018 года
Депутаты Алтайского Заксобрания приняли в двух чтениях законопроект об изменениях в краевой бюджет текущего года.
Как сообщает «Политсибру», согласно проекту, объем доходов в этом году составит 98,8 млрд рублей (сумма увеличена на 1,764 млрд рублей). Расходы краевого бюджета прогнозируют в сумме 103,8 млрд рублей (это на 1,7 млрд рублей больше ранее утвержденного объема).
- Рост доходов произошел из-за увеличения значений по налогу на прибыль, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, увеличения поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты. На 763 млн рублей увеличился также объем безвозмездных поступлений, - пишет издание.
Что касается расходов: увеличены расходы дорожного фонда на 682 млн рублей, дополнительно направлено 300 млн рублей местным бюджетам на оплату труда работникам муниципальных организаций.