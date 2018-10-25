Алтайские депутаты поправили бюджет 2018 года

25 Окт. 10:52 2018-10-25T10:55:41+03:00

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Депутаты Алтайского Заксобрания приняли в двух чтениях законопроект об изменениях в краевой бюджет текущего года.

Как сообщает «Политсибру», согласно проекту, объем доходов в этом году составит 98,8 млрд рублей (сумма увеличена на 1,764 млрд рублей). Расходы краевого бюджета прогнозируют в сумме 103,8 млрд рублей (это на 1,7 млрд рублей больше ранее утвержденного объема).

- Рост доходов произошел из-за увеличения значений по налогу на прибыль, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, увеличения поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты. На 763 млн рублей увеличился также объем безвозмездных поступлений, - пишет издание.

Что касается расходов: увеличены расходы дорожного фонда на 682 млн рублей, дополнительно направлено 300 млн рублей местным бюджетам на оплату труда работникам муниципальных организаций.