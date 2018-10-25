2018-10-25T10:35:46+03:00
Общество

Команда КВН из Бийска покорила представителей лиги "Алтай"

Ей дали шанс выступить в полуфинале
Анна СЕМИНА
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"Какая-то сборная" (фото: КВН Алтай)"Какая-то сборная" (фото: КВН Алтай)
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Команда КВН «Какая-то сборная» из Бийска покорила представителей официальной региональной лиги МС КВН «#КВНАЛТАЙ».

Команда засветилась на фестивале лиги КВН «Бия» в прошлую субботу. В нем принимали участие 16 коллективов, однако один из них особенно понравился жюри – «Какая-то сборная». По их мнению, ребята показали «отличительный высокий уровень юмора», за что заслуженно победили. Благодаря этому, бийчане получили право стать пятой командой на втором полуфинале «#КВНАЛТАЙ».

- Мы не ожидали такого поворота событий! Очень хотели в следующем году попробовать свои силы в новом сезоне #КВНАЛТАЙ, а тут появилась уникальная возможность стать сразу полуфиналистами! Для нас это большая честь и ответственность, ведь, можно сказать, сбылась наша мечта! Очень надеюсь, что мы сможем порадовать своим юмором барнаульских зрителей в эту субботу. Будем стараться! – говорит капитан команды Никита Костюкович.

Соперниками бийчан станут такие команды как: «Первый Космонавт» (Барнаул), «Достар» (Семей, Республика Казахстан), «Твердятич Пихто» (Горно-Алтайск), «Сборная Соседей» (Кемерово).

Полуфинал состоится 27 октября в ДК «Сибэнергомаш». Начало в 18.00.

Цена билета – 150-200 рублей. Билеты уже можно приобрести во всех кассах города сети Кассы.ру и у распространителей. Подробности в группе «#КВНАЛТАЙ» во «ВКонтакте» vk.com/kvnaltay или на странице в «Инстаграм».

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