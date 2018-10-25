Мужчина предлагал полицейскому 100 тысяч рублей, а теперь заплатит 2 млн
В Славгородском районе Алтайского края осудили мужчину, который предлагал сотруднику полиции взятку.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в мае этого года был задержан гражданин, который, с целью возвратить вещественные доказательства по уголовному делу, предложил одному из сотрудников МО МВД России «Славгородский» 100 тысяч рублей.
Уголовное дело возбудили, а недавно суд вынес приговор. Теперь мужчина должен будет выплатить в казну государства сумму в 20 раз превышающую размер взятки.
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