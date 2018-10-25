2018-10-25T14:05:00+03:00
Происшествия

Мужчина предлагал полицейскому 100 тысяч рублей, а теперь заплатит 2 млн

В Алтайском крае мужчина предлагал большую взятку
Дарья САВЕНКО
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В Славгородском районе Алтайского края осудили мужчину, который предлагал сотруднику полиции взятку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в мае этого года был задержан гражданин, который, с целью возвратить вещественные доказательства по уголовному делу, предложил одному из сотрудников МО МВД России «Славгородский» 100 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили, а недавно суд вынес приговор. Теперь мужчина должен будет выплатить в казну государства сумму в 20 раз превышающую размер взятки.

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