2018-10-25T10:30:41+03:00
Общество

Сотрудники «Ростелекома» в Алтайском крае провели акцию «Без бумаги»

САПОЖКОВА Александра
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Сотрудники «Ростелекома» в Алтайском крае провели акцию «Без бумаги»Сотрудники «Ростелекома» в Алтайском крае провели акцию «Без бумаги»Фото: предоставлено пресс-службой
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Накануне Международного дня без бумаги, который отмечается 25 октября, Алтайский филиал «Ростелекома» организовал экологическую акцию «Пора использовать бумагу рационально». В мероприятиях по сокращению расходов офисной бумаги и утилизации бумажного мусора участвовали две тысячи сотрудников.

- Внутренний электронный документооборот действует в «Ростелекоме» с 2006 года. Наши клиенты также получают счета за услуги в электронном виде – через личный кабинет на сайте, SMS, по электронной почте, в меню интерактивного ТВ. С 2014 по 2017 годы мы сэкономили в Алтайском филиале 30 тысяч пачек бумаги для принтера и сохранили 1265 деревьев. И, все-таки, для сохранения природных ресурсов мы продолжаем сокращать ее потребление, – сообщил заместитель директора Алтайского филиала ПАО «Ростелеком», начальник административно-хозяйственного управления Сергей Медведев.

Сотрудники «Ростелекома» в Алтайском крае провели акцию «Без бумаги» Фото: предоставлено пресс-службой

Сотрудники «Ростелекома» в Алтайском крае провели акцию «Без бумаги»Фото: предоставлено пресс-службой

Проводя акцию, специалисты HR и административно-хозяйственного управления компании проинформировали сотрудников о способах экономии бумаги (печатать текст с двух сторон, экономить на черновиках, использовать минимальные интервалы и узкие поля), разместили рядом с принтерами призывы «Подумай дважды, прежде чем печатать!», «Сколько бумаги ты выбросил сегодня?», провели для сотрудников познавательную викторину «Все о бумаге».

В рабочих кабинетах компания установила картонные коробки с надписью «Макулатура» и «Спасаем дерево» для сбора бумажных отходов и их вторичной переработки в специализированных компаниях.

Сотрудники «Ростелеком» на собственные средства приобрели саженцы липы, клена, сибирской рябины и передали их для посадки в подшефную организацию. Подопечные Павловской общеобразовательной школы-интерната в знак солидарности и поддержки акции посадили молодые деревья на территории своего учреждения.

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