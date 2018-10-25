Первокурсников Алтайского медуниверситета посвятили в студенты
В ДК Моторостроителей состоялось посвящение в студенты первокурсников Алтайского медуниверситета.
С этим событием ребят поздравил ректор вуза Игорь Салдан и пожелал им стать настоящими врачами и соответствовать высокому уровню профессии, которую они выбрали. Продолжился праздник презентацией «визитных карточек» от студентов первого курса каждого факультета. Первокурсники проявили себя как певцы, танцоры и актеры. Каждую презентацию предваряла демонстрация видеороликов на тему «Твори добро».
Первокурсников Алтайского медуниверситета посвятили в студентыФото: предоставлено пресс-службой
Творческие подарки для первокурсников подготовили вокальная студия «Нюанс», спортивно-хореографический студия «На контрасте», студия хореографии «ДНК» и «Ранверс», студия народного творчества «Алтайские узоры» и другие коллективы университета.
Со словами напутствия и пожеланиями успехов к студентам обратились также деканы всех факультетов вуза.
Затем первокурсники в белых халатах произнесли клятву студента-медика:
- Клянемся без остатка отдавать себя учебе, познавать глубины медицины с жадным рвением, заниматься активно общественной жизнью на благо университета и во имя медицины!
А иностранные студенты повторили клятву на английском языке.
Завершилось посвящение вручением старостам факультетов символических зачетных книжек.
Первокурсников Алтайского медуниверситета посвятили в студентыФото: предоставлено пресс-службой
Фото: предоставлено пресс-службой
Цифры
В 2018 году на первый курс АГМУ зачислено 1200 человек, в том числе более 600 школьников края, 37 - из других территорий России, около 150 - представителей дальнего зарубежья из 17 стран мира.