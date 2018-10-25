2018-10-25T09:13:52+03:00
Общество

Первокурсников Алтайского медуниверситета посвятили в студенты

Ребята поклялись без остатка отдавать себя учебе во имя медицины
САПОЖКОВА Александра
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Первокурсников Алтайского медуниверситета посвятили в студентыПервокурсников Алтайского медуниверситета посвятили в студентыФото: предоставлено пресс-службой
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В ДК Моторостроителей состоялось посвящение в студенты первокурсников Алтайского медуниверситета.

С этим событием ребят поздравил ректор вуза Игорь Салдан и пожелал им стать настоящими врачами и соответствовать высокому уровню профессии, которую они выбрали. Продолжился праздник презентацией «визитных карточек» от студентов первого курса каждого факультета. Первокурсники проявили себя как певцы, танцоры и актеры. Каждую презентацию предваряла демонстрация видеороликов на тему «Твори добро».

Первокурсников Алтайского медуниверситета посвятили в студенты Фото: предоставлено пресс-службой

Первокурсников Алтайского медуниверситета посвятили в студентыФото: предоставлено пресс-службой

Творческие подарки для первокурсников подготовили вокальная студия «Нюанс», спортивно-хореографический студия «На контрасте», студия хореографии «ДНК» и «Ранверс», студия народного творчества «Алтайские узоры» и другие коллективы университета.

Со словами напутствия и пожеланиями успехов к студентам обратились также деканы всех факультетов вуза.

Затем первокурсники в белых халатах произнесли клятву студента-медика:

- Клянемся без остатка отдавать себя учебе, познавать глубины медицины с жадным рвением, заниматься активно общественной жизнью на благо университета и во имя медицины!

А иностранные студенты повторили клятву на английском языке.

Завершилось посвящение вручением старостам факультетов символических зачетных книжек.

Первокурсников Алтайского медуниверситета посвятили в студенты Фото: предоставлено пресс-службой

Первокурсников Алтайского медуниверситета посвятили в студентыФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Цифры

В 2018 году на первый курс АГМУ зачислено 1200 человек, в том числе более 600 школьников края, 37 - из других территорий России, около 150 - представителей дальнего зарубежья из 17 стран мира.

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