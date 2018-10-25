В алтайском Министерстве имущества сменится руководитель
В алтайском Министерстве имущественных отношений может смениться руководитель. Вместо врио министра Людмилы Сорокиной пост может занять Елена Зинкова.
Как сообщает ИА «Банкфакс», Елена Зинкова ранее занимала должность начальника государственно-правового управления администрации края. Якобы ее кандидатуру уже рассматривает глава региона Виктор Томенко. Решение будет принято в ближайшие дни.
Также сообщается, что на место начальника Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры придет Александр Евстигнеев. Он замещал прежнего руководителя Евгения Дешевых. Дешевых перейдет на другу должность.
Читайте также:
Губернатор представил обновленное правительство Алтайского края
Виктор Томенко озвучил состав обновленного правительства региона. Всего в него войдет 21 человек. Пока состоялись назначения 14 -ти (подробнее)