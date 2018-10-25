2018-10-25T08:44:39+03:00
Политика

В алтайском Министерстве имущества сменится руководитель

Пост министра может занять Елена Зинкова
САПОЖКОВА Александра
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В алтайском Министерстве имущественных отношений может смениться руководитель. Вместо врио министра Людмилы Сорокиной пост может занять Елена Зинкова.

Как сообщает ИА «Банкфакс», Елена Зинкова ранее занимала должность начальника государственно-правового управления администрации края. Якобы ее кандидатуру уже рассматривает глава региона Виктор Томенко. Решение будет принято в ближайшие дни.

Также сообщается, что на место начальника Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры придет Александр Евстигнеев. Он замещал прежнего руководителя Евгения Дешевых. Дешевых перейдет на другу должность.

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