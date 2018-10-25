2018-10-25T08:29:30+03:00
Общество

Алтай-Кокс проводит образовательные экскурсии

САПОЖКОВА Александра
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Алтай-Кокс проводит образовательные экскурсииАлтай-Кокс проводит образовательные экскурсииФото: предоставлено пресс-службой
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В рамках всероссийского профориентационного форума «Карьера.ру» Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) провел экскурсии для студентов Алтайского государственного технического университета и представителей профильных предприятий других регионов.

Гости познакомились с историей завода, его производственной цепочкой – от подготовки угля до выпуска кокса и химической продукции.

Во всероссийском молодежном профориентационном форуме «Карьера.ру» приняли участие более 20 регионов. Форум – это площадка для общения студенческой молодежи и работодателей. Для участников проводят мастер-классы, выездные встречи и знакомство с опытными специалистами различных отраслей экономики.

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