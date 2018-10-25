Выездную иммунизацию проводят в Барнауле

25 Окт. 08:19 2018-10-25T08:19:30+03:00

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС

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Жителям Барнаула теперь не обязательно ходить в поликлинику, чтобы поставить прививку от гриппа. В городе действует выездная иммунизация.

Как сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Алтайского края, так до 26 октября профилактическая площадка будет находиться перед торговым центром «Семейный Бигс» на проспекте Ленина, 203. 27 октября она переместится на Народную площадь (улица Георгия Исакова – улица Попова).

- Поставить прививки на обеих площадках можно с 10 утра до трех часов дня, - добавляют в пресс-службе.

На прием с собой необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и, если есть, прививочный сертификат.

Напомним, бесплатно поставить прививку от гриппа могут дети с шести месяцев и старше, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, работники сферы транспорта, коммунальщики, люди старше 60 лет, беременные, призывники, люди с хроническими заболеваниями.