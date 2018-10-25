Барнаульского дальнобойщика осудили за ДТП со смертельным исходом в Татарстане

25 Окт. 07:09 2018-10-25T07:09:30+03:00

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41-летний дальнобойщик из Барнаула получил срок за дорожно-транспортное происшествие, которое он совершил в городе Зеленодольске Республики Татарстан. В аварии погибли люди.

Жуткая авария произошла в конце августа. Барнаулец на грузовике Scania ехал по трассе М-7 со стороны Москвы в Уфу. На 755 километре он совершил наезд на автомобиль Lada Largus, остановившийся в попутном направлении.

- В результате столкновения погиб 59-летний водитель легковушки, а также трое его пассажиров. Еще одна женщина получила тяжелые травмы, повлекшие тяжкий вред ее здоровью, - сообщают в пресс-службе Прокуратуры Республики Татарстан.

Во время заседания свою вину барнаулец полностью признал. Суд назначил ему 4 года 3 месяца в колонии-поселения, а также лишил водительского удостоверения на два года. Приговор в законную силу не вступил.