2018-10-25T06:46:18+03:00
Происшествия

Жительница Рубцовска не дала злоумышленникам угнать свою машину

Она пошла на них с голыми руками
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Рубцовска столкнулась со злоумышленниками, которые пытались угнать ее автомобиль. Она лично остановила их.

Неизвестные несколько раз пытались угнать один и тот же автомобиль «Жигули». Однажды они даже откатили его с места стоянки во дворе дома по улице Октябрьской. Хозяйка машины все же заметила, что с ней происходит что-то подозрительное и решила понаблюдать.

В один из вечеров она увидела, что в темный двор заехал незнакомый автомобиль. Из него вышли двое мужчин и направились к «Жигулям».

- Женщина поняла, что это были угонщики. Она не растерялась и решила задержать их. Чтобы они не уехали, она хотела забрать ключи от их машины. Уже открыв дверь автомобиля, она заметила в нем сообщника, но и это ее не остановило. Она схватилась за ключ в замке зажиганий, попыталась вытащить, но он сломался, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Злоумышленникам ничего не оставалось, как разбежаться, а потерпевшая в это время уже звонила в полицию. Прибывшие стражи правопорядка обыскали автомобиль угонщиков и нашли в нем запчасти и аккумуляторы от других машин. Этим они тоже промышляли. Предполагаемых преступников задержали на следующий день.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле