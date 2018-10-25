Жительница Рубцовска не дала злоумышленникам угнать свою машину

25 Окт. 06:46 2018-10-25T06:46:18+03:00

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Жительница Рубцовска столкнулась со злоумышленниками, которые пытались угнать ее автомобиль. Она лично остановила их.

Неизвестные несколько раз пытались угнать один и тот же автомобиль «Жигули». Однажды они даже откатили его с места стоянки во дворе дома по улице Октябрьской. Хозяйка машины все же заметила, что с ней происходит что-то подозрительное и решила понаблюдать.

В один из вечеров она увидела, что в темный двор заехал незнакомый автомобиль. Из него вышли двое мужчин и направились к «Жигулям».

- Женщина поняла, что это были угонщики. Она не растерялась и решила задержать их. Чтобы они не уехали, она хотела забрать ключи от их машины. Уже открыв дверь автомобиля, она заметила в нем сообщника, но и это ее не остановило. Она схватилась за ключ в замке зажиганий, попыталась вытащить, но он сломался, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Злоумышленникам ничего не оставалось, как разбежаться, а потерпевшая в это время уже звонила в полицию. Прибывшие стражи правопорядка обыскали автомобиль угонщиков и нашли в нем запчасти и аккумуляторы от других машин. Этим они тоже промышляли. Предполагаемых преступников задержали на следующий день.