25 Окт. 06:36 2018-10-25T06:36:52+03:00

Барнаульцы пройдут бесплатное обследование в день борьбы с инсультом Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

В Барнауле готовятся к проведению акции, посвященной Всемирному дню борьбы с инсультом. Она состоится 29 октября с 11.00 до 15.00 на пешеходной улице Мало-Тобольской.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, все желающие смогут посетить мобильный центр здоровья Краевого центра медицинской профилактики и узнать о факторах риска развития неинфекционных заболеваний. Помимо этого все, кто обратится в мобильный центр, смогут определить уровень холестерина и глюкозы, измерить вес, артериальное давление. Все это позволит оценить общее состояние здоровья и по результатам обследования получить рекомендации специалистов.

Также участники мероприятия получат информационные материалы – буклеты по здоровому питанию, физической активности, отказу от вредных привычек, первой помощи при жизнеугрожающих состояниях.

Весь день врачам будут помогать студенты из волонтерского отряда АГМУ. Помимо этого все желающие смогут принять участие в оздоровительной разминке с профессиональным фитнес-инструктором Владой Соколовой.