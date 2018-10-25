2018-10-25T05:25:41+03:00
Происшествия

20-летний бийчанин признался в зверском убийстве двух человек

Он зарезал мужчину и девушку
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Подозреваемый в убийствеПодозреваемый в убийствеФото: Личная страница Вконтакте
Изменить размер текста:

20-летнему жителю Бийска предъявлено обвинение по статье «Убийство двух лиц». На допросе мужчина дал признательные показания.

Как сообщили в Следственном управлении СК по краю, ночью 22 октября на улице нетрезвый парень поругался с 44-летним местным жителем. В итоге молодой человек ножом нанес мужчине множество ранений. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Через некоторое время у себя дома бийчанин зарезал 18-летнюю знакомую Юлию Васильеву. Причиной называются «внезапно возникшие личные неприязненные отношения». После он попытался скрыть следы преступления и отнес тело девушки в поле. Также избавился от ножа.

Парня задержали по «горячим следам», расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: Убийство 18-летней модели: Тело девушки обнаружили в поле

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские коммунисты отметили «красный день календаря»
Сын избил свою мать из-за запрета громкой музыки
На Алтае к концу недели грянет мороз и установится ледовый покров
Полис «Управляй здоровьем» от ВТБ Страхование стал лучшим продуктом для защиты здоровья
В Барнауле ведут поиски 14-летней девочки
Мужчину выкинули из окна многоэтажки в Барнауле
На Алтае в озере утопили УАЗик
Алтайская резиденция Деда Мороза переедет в торговый центр «Праздничный»
Алтайские единороссы обсудят идеи по обновлению партии
Последний тигренок из барнаульского зоопарка покидает родной дом
ВТБ выдал более миллиона кредитов наличными
Сотрудница Алтай-Кокса открыла развивающую комнату в детском саду
Алтайская лаборатория исследует корма животных на содержание кальция и фосфора
Внимание, автомобилисты: На дорогах Алтайского края сильный гололед
Женщина-водитель разбилась в аварии под Барнаулом
Больше двух кубометров снега вывезли с улиц Барнаула
В Барнауле открыли гостиницу-лофт для шопинг-туристов
Обустройство кольца на улице Малахова продолжается в Барнауле
Пятибалльные пробки наблюдаются в Барнауле