20-летний бийчанин признался в зверском убийстве двух человек
20-летнему жителю Бийска предъявлено обвинение по статье «Убийство двух лиц». На допросе мужчина дал признательные показания.
Как сообщили в Следственном управлении СК по краю, ночью 22 октября на улице нетрезвый парень поругался с 44-летним местным жителем. В итоге молодой человек ножом нанес мужчине множество ранений. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Через некоторое время у себя дома бийчанин зарезал 18-летнюю знакомую Юлию Васильеву. Причиной называются «внезапно возникшие личные неприязненные отношения». После он попытался скрыть следы преступления и отнес тело девушки в поле. Также избавился от ножа.
Парня задержали по «горячим следам», расследование уголовного дела продолжается.
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