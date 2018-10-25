20-летний бийчанин признался в зверском убийстве двух человек

25 Окт. 05:24 2018-10-25T05:25:41+03:00

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20-летнему жителю Бийска предъявлено обвинение по статье «Убийство двух лиц». На допросе мужчина дал признательные показания.

Как сообщили в Следственном управлении СК по краю, ночью 22 октября на улице нетрезвый парень поругался с 44-летним местным жителем. В итоге молодой человек ножом нанес мужчине множество ранений. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Через некоторое время у себя дома бийчанин зарезал 18-летнюю знакомую Юлию Васильеву. Причиной называются «внезапно возникшие личные неприязненные отношения». После он попытался скрыть следы преступления и отнес тело девушки в поле. Также избавился от ножа.

Парня задержали по «горячим следам», расследование уголовного дела продолжается.

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