Более 500 дополнительных мест появится в детсадах Барнаула

25 Окт. 05:04 2018-10-25T05:04:23+03:00

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Более 500 дополнительных мест для малышей 1,5-3 лет появится в детских садах Барнаула в ближайшие два года.

- Городской комитет по образованию провел анализ, и удалось высвободить ряд площадей для создания 14 групп в 13 детских садах. Сейчас ведется ремонт, который планируют завершить в ноябре. После детсады смогут принять 330 детей ясельного возраста, - сообщил зампредседателя комитета по образованию Андрей Муль в программе «На первом плане. Барнаул».

В администрации города отмечают, что 500 мест - это, можно сказать, вновь построенный детский сад. В следующем году будет введено в эксплуатацию еще более 200 мест.

Также отмечается, что в ближайшие два года в Барнауле будет построено пять детсадов в кварталах 2011, 2023, 2006а и 2009а и ясли в селе Власиха. Это позволит создать около 1500 новых мест, из них более 600 - в яслях.