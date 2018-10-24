Треть алтайских компаний не планирует повышать зарплаты сотрудникам
Почти треть алтайских компаний – 28% – не планируют в ближайшее время повышать зарплаты сотрудникам. К такому мнению пришли аналитики портала HeadHunter.
Порядка 38% работодателей заявили, что повышение зарплат происходят по решению руководства, в 29% компаний заработные платы пересматриваются раз в год.
Те, кто собирается повысить оплату труда, планируют сделать это в начале следующего года. Январь, как ближайший месяц пересмотра зарплат, отметили 28% работодателей. Почти 10% компаний будут пересматривать заработные платы в марте и апреле. Среднее значение прироста зарплаты в нашем регионе составит 6%.
Что касается численности сотрудников, то увеличивать штат в компаниях планируют 40% работодателей. Остальные пока не планируют набирать новых сотрудников.
В число самых популярных льгот среди компаний вошли: мобильная связь, добровольное медицинское страхование и автомобиль компании. К примеру, на мобильную связь одного менеджера высшего звена работодатели региона в среднем тратят 10 тыс. рублей в год. При этом, около 21 600 рублей (средний показатель) обходятся телефонные разговоры одного сотрудника отдела продаж.