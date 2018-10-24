24 Окт. 15:28 2018-10-24T15:54:51+03:00

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В Барнауле опубликовали запись с видеорегистратора, на котором водитель маршрутки нарушает правила дорожного движения.

- На видео видно, что водитель с регистратором останавливается перед проспектом Ленина на красный свет светофора и терпеливо ждет. Для пешеходов горит зеленый. И тут на перекресток неожиданно врывается маршрутка, пренебрегая всеми правилами безопасности и дорожного движения, - сообщается в сообществе «Барнаул22».

При этом водитель маршрутки останавливается на пешеходном переходе, по которому идут люди. К счастью, никто не пострадал. В паблике также сообщается, что видео с нарушением ДТП отправлено в ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/674767" frameborder="0"></iframe> В Барнауле пожаловались на проехавшего на красный свет водителя маршрутки.Видео со страниц сообщества "Барнаул22". Опубликовано пользователем с ником Oleg Olegovich

Опубликованная запись возмутила пользователей сети.

- Что тут сказать, они дрова возят, а не людей. Им плевать, самое главное, в график уложиться и бабла заработать, но на красный это жестко, - пишет горожанин Денис Перегудов.