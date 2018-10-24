В Барнауле пожаловались на проехавшего на красный свет водителя маршрутки
В Барнауле опубликовали запись с видеорегистратора, на котором водитель маршрутки нарушает правила дорожного движения.
- На видео видно, что водитель с регистратором останавливается перед проспектом Ленина на красный свет светофора и терпеливо ждет. Для пешеходов горит зеленый. И тут на перекресток неожиданно врывается маршрутка, пренебрегая всеми правилами безопасности и дорожного движения, - сообщается в сообществе «Барнаул22».
При этом водитель маршрутки останавливается на пешеходном переходе, по которому идут люди. К счастью, никто не пострадал. В паблике также сообщается, что видео с нарушением ДТП отправлено в ГИБДД.
В Барнауле пожаловались на проехавшего на красный свет водителя маршрутки.Видео со страниц сообщества "Барнаул22". Опубликовано пользователем с ником Oleg Olegovich
Опубликованная запись возмутила пользователей сети.
- Что тут сказать, они дрова возят, а не людей. Им плевать, самое главное, в график уложиться и бабла заработать, но на красный это жестко, - пишет горожанин Денис Перегудов.