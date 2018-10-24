2018-10-24T16:10:46+03:00
Общество

В Барнауле арестовали начальника отдела полиции за незаконную прослушку

Его взяли под стражу по решению суда
Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле арестовали начальника отдела полиции. В его квартире прошли обыски, а самого полицейского взяли под стражу.

Все дело в том, что, по версии следствия, он вел незаконную прослушку телефонных разговоров одного из местных предпринимателей.

- В августе 2018 года начальник отдела полиции вопреки запретам действующего законодательства при проведении оперативно-розыскных мероприятий, не имея соответствующего решения суда, незаконно получил сведения о телефонных соединениях абонентских номеров местного предпринимателя. Данные сведения он предоставил третьим лицам, тем самым нарушив охраняемую законом тайну переписки и телефонных переговоров гражданина, - рассказала в краевом следственном комитете.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками краевого управления ФСБ. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

В отношении полицейского руководством ГУ МВД России по Алтайскому краю назначена служебная проверка.

- В случае, если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность, - сообщили в краевом главке.

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