2018-10-24T13:44:24+03:00
Происшествия

26 человек тушили пожар в столярном цехе Барнаула

По предварительной информации, пожар произошел из-за неправильной эксплуатации печи
Анна СЕМИНА
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Пожар в столярном цехеПожар в столярном цехеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В Барнауле в среду, 24 октября, произошло возгорание в столярном цехе. Его тушили 26 пожарных.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, звонок на пульт дежурного поступил в 11.14 по местному времени. Горел столярный цех в Ленинском районе. На место ЧП направили шесть единиц техники и 26 пожарных.

- В 11.30 возгорание удалось локализовать, а в 11.38 ликвидировать полностью, - добавляют в ведомстве.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь повредил стены и обшивку помещения. По предварительной информации возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования. К счастью, из людей никто не пострадал.

Всего же по данным ведомства за последние сутки в Алтайском крае произошло десять техногенных пожаров. Горели частные дома, надворные постройки, баня, гараж, магазин, автомобиль. На тушение привлекались 55 человек личного состава и 22 единицы техники.

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