26 человек тушили пожар в столярном цехе Барнаула
В Барнауле в среду, 24 октября, произошло возгорание в столярном цехе. Его тушили 26 пожарных.
Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, звонок на пульт дежурного поступил в 11.14 по местному времени. Горел столярный цех в Ленинском районе. На место ЧП направили шесть единиц техники и 26 пожарных.
- В 11.30 возгорание удалось локализовать, а в 11.38 ликвидировать полностью, - добавляют в ведомстве.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь повредил стены и обшивку помещения. По предварительной информации возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования. К счастью, из людей никто не пострадал.
Всего же по данным ведомства за последние сутки в Алтайском крае произошло десять техногенных пожаров. Горели частные дома, надворные постройки, баня, гараж, магазин, автомобиль. На тушение привлекались 55 человек личного состава и 22 единицы техники.