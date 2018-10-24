2018-10-24T13:20:47+03:00
Наука

На IT-форуме отметили разработку «Алтайэнерго» - «СМС-монитор»

САПОЖКОВА Александра
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Специалисты компании «Алтайэнерго» вошли в тройку лидеров одиннадцатого регионального IT-форума за разработку системы дистанционного контроля электросетевых объектов.

«СМС-монитор» – проект специалистов производственного отделения корпоративных и технологических автоматизированных систем управления, занял призовое место в номинации «Лучший проект в области программно-аппаратных комплексов, информационно-аналитических систем, автоматизированных систем управления». Созданная система играет важнейшую роль в решении одной из основных задач энергетики – обеспечении бесперебойного электроснабжения потребителей.

«Алтайэнерго» снабжает электроэнергией практически весь регион. Благодаря разработке специалистов, система «СМС-монитор» позволяет осуществлять централизованный мониторинг состояния электросетевого оборудования.

Современные GSM-сигнализации – универсальные устройства, основная задача которых – оперативное оповещение о состоянии энергообъектов. С таким датчиком подстанция сама «сигнализирует» персоналу о несанкционированном проникновении, об изменении температурных и технологических режимов работы оборудования – с помощью смс-сообщения с характеристикой события, либо через Internet-канал по технологии CSD/GPRS/3G. В настоящее время GSM-сигнализаторами в «Алтайэнерго» оснащены почти две трети подстанций 110/35 киловольт – там, где отсутствует постоянный дежурный персонал.

- Контроль состояния энергооборудования с помощью GSM-сигнализации и автоматики исключает человеческий фактор ошибки и обеспечивает мобильный оперативный контроль над географически разнесенными объектами, – пояснил начальник производственного отделения корпоративных и технологических автоматизированных систем управления «Алтайэнерго» Алексей Горбенко.

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