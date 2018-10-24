Мужчина выгулял медведя на поводке по алтайскому селу

24 Окт. 12:51 2018-10-24T12:51:43+03:00

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Мужчину с медведем на поводке заметили прогуливающимся по селу Михайловскому Алтайского края.

Об этом сообщает сайт издания «Сельская жизнь» Михайловского район. Мужчину с мишкой заметили на центральном проспекте села. Такого тут давно не видели, поэтому местные жители сразу же потянулись за своими смартфонами, желая запечатлеть необычное зрелище.

На деле же выяснилось, что это цирковой мишка. В Михайловском он оказался проездом. Его зовут Михаил и ему всего полгода. Однако он уже выходит на арену и может исполнить около пяти трюков. Дрессировщик рассказал, что его подопечный очень любит сладкое – особенно мед и бананы. По характеру добродушный и покладистый. В Михайловском он успел полакомиться опавшей «дичкой», а также немного поразвлекал местную публику – походил на задних лапах и потянулся возле деревьев.

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