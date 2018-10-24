2018-10-24T11:55:03+03:00
Общество

Сергей Дугин оценил качество новых дорог в Барнауле

Их строительство завершилось неделю назад
Анна СЕМИНА
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Глава Барнаула Сергей Дугин осмотрел новые дороги, построенные на улицах Балтийской и Сергея Ускова.

Все дорожные работы в новых микрорайонах наконец-то полностью завершены. Уже нанесена разметка. В срок до 1 ноября подрядчик должен благоустроить прилегающую территорию – посадить кустарники и деревья, обустроить газоны, установить светофоры.

Напомним, строительство новых дорог в Индустриальном районе ведется уже второй год подряд. Ранее удалось запустить движение транспорта по улице Сергея Ускова на участке от Взлетной до Балтийской, а также по Взлетной от Ускова до Солнечной поляны.

- В этом году продолжили строительство улицы Сергея Ускова – от Балтийской до Власихинской. А также сделали дорогу по Балтийской – от Попова до проспекта Энергетиков, - говорят в мэрии.

Причем стоит отметить, что это было именно строительство дорог. Оно включало в себя решение вопроса с ливневой канализацией, организацию сетей освещения, парковой и т.д.

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