24 Окт. 11:22 2018-10-24T12:52:18+03:00

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В ближайшие дни в Алтайском крае потеплеет до +19 градусов. Такие данные приводит гидрометеоцентр.

Очередная волна тепла стремительно приближается к территории Алтайского края. До конца недели дневная температура будет стремительно повышаться. Так по данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 25 октября, в регионе осадков не ожидается. Утром местами возможен туман, ветер будет дуть юго-западного направления, 3-8 метров в секунду, усиления до 14 метров. Ночью столбик термометра опустится до отметки минус 7 градусов. Днем от +7 до +12.

В пятницу, 26 октября, характер погоды сильно не изменится за исключением того, что по юго-западу края днем будет до +17 градусов. А вот в субботу, 27 октября, будет самый теплый день. Больше всего погода порадует жителей все того же юга региона. Здесь воздух прогреется до +19. В Барнауле же будет от +12 до +14. Про осадки также можно будет забыть.