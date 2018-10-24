Барнаулец купил селедку с червями

24 Окт. 10:56 2018-10-24T13:13:06+03:00

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Барнаулец пожаловался на приобретенную селедку с червями.

Покупатель пожелал остаться неизвестным. Свой гневный пост он опубликовал в паблике «Черный список Барнаула» в социальной сети «Вконтакте». По словам горожанина, селедка с «сюрпризом» была приобретена в магазине «Мария Ра» на улице Советской Армии, 36а.

- Селедка под шубой будет без селедки! – пишет он.

Как уверяют другие участники паблика, червяки в селедке – вовсе не такая уж редкость. Да и не только в селедке.

- Было такое. В другом магазине. Муж унёс селёдку со всеми потрохами назад в магазин - нам вернули деньги, - также пишет Анна Корвель.

- И не только в сельди. Сколько раз в горбуше и кете попадались. Заметили, что в скумбрии их нет, на удивление. Они не опасны, если хорошо просолить рыбку или термическая обработка хорошая, - добавляет Екатерина Ветер.

Что же стало именно с этой рыбиной – не сообщается.