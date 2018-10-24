2018-10-24T10:22:30+03:00
Происшествия

Грузовик перевернулся в Барнауле

Очевидцы говорят, что его угнали
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: со страницы vk.com/barneos22Фото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле перевернулся на бок грузовик. Информация об этом появилась в среду, 24 октября.

О дорожно-транспортном происшествии сообщили подписчики сообщества Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». По их словам, перевернутый грузовик был замечен на улице Меланжевой. На первый взгляд было абсолютно непонятно, что с ним произошло.

Большинство участников паблика в свойственной им манере начали шутить, что грузовик просто устал и прилег отдохнуть. Позже один из комментаторов представил свою версию произошедшего:

- Машину угнали, водила не опытный, в повороте занесло, снес столб и лег на бок, покатался, теперь сядет за угон, - написал Вячеслав Хан.

Кстати, по словам некоторых очевидцев, в таком положении грузовик находится уже вторые сутки.

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