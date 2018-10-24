Грядку петрушки съел медведь в селе Республики Алтай

24 Окт. 09:34 2018-10-24T12:28:59+03:00

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Медведи уже начали уходить к своим берлогам и все меньше тревожат жителей Республики Алтай.

- Медведи понемногу отходят от поселков и кордонов, к берлогам, но одиночные еще беспокоят жителей. На даный момент «медвежье нашествие 2018» прошло без серьезных происшествий, все обошлось массовыми повреждениями садов, разорением одной пасеки, одним задавленным теленком, - рассказал старший научный сотрудник, териолог Алтайского заповедника Юрий Калинкин.

Специалист отметил, что из фруктов медведи явно предпочитали сливы, груши, яблоки сладких сортов, но был случай поедания целой грядки петрушки в селе Яйлю. Но, тем не менее, в этом году медведи ведут себя спокойнее, чем год назад. В этом «помогли» кедровые орехи и лесные ягоды.

- Остальных животных как будто и нет в тайге этой осенью, ведут себя неприметно, только изредка мелькнут следы кабарги, косули, разнесется по долинам вой волка, - заключил собеседник.