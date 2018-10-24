2018-10-24T08:46:01+03:00
Происшествия

Пьяный бийчанин разбил зеркала на пяти машинах и повредил дверь в аптеке

Дарья САВЕНКО
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Полицейские задержали жителя Бийска, который повредил зеркала на машинах, а также двери магазина и аптеки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в течение суток в дежурную часть отдела полиции «Приобский» обратилось пятеро автовладельцев, которые заявили, что неизвестный повредил зеркала заднего вида. Также двое предпринимателей сообщили о том, что кто-то помял двери магазина и аптеки, расположенных в соседних домах.

Вскоре полицейские задержали 37-летнего жителя села Марушка Целинного района. Он находился на улице в нетрезвом состоянии. За это его привлекли к административной ответственности. Кроме того, у полицейских имеется информация о его причастности к порче имущества бийчан.

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