2018-10-24T07:49:08+03:00
Общество

Внимание, розыск: на алтайской трассе грузовик сбил мужчину

Пешеход скончался до приезда «скорой»
Дарья САВЕНКО
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Полицейские разыскивают автомобиль, который сбил пешехода в Троицком районе Алтайского края. ДТП произошло во вторник, 23 октября, около 19:45 на 275 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, неустановленный водитель, управляя неустановленным грузовым автомобилем, совершил наезд на 30-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части в направлении Бийска. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а грузовик скрылся в неизвестном направлении.

В настоящий момент полицейские разыскивают скрывшегося участника аварии.

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Водителя, который сбил десятилетнего мальчика и скрылся, разыскивает ГИБДД Барнаула. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла 22 октября в 18.20 на улице Кутузова в районе дома № 2б (подробнее).

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