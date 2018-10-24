2018-10-24T07:45:24+03:00
Звезды

Артист алтайского театра драмы отмечает 80-летний юбилей

Праздник отметят бенефисным спектаклем «Последняя любовь»
Анна СЕМИНА
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Георгий ОбуховГеоргий ОбуховФото: предоставлено пресс-службой
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Народный артист России, член труппы алтайского театра драмы Георгий Обухов отмечает 80-летний юбилей.

На данный момент Обухов – старейший артист труппы. Старейший и опытнейший. Даже в свои годы он активно принимает участие в постановках. На данный момент Георгий занят в таких спектаклях как «Чума на оба ваши дома!», «Я пришел дать вам волю», «Без вины виноватые», «Последняя любовь» и других. За 56 лет службы в театре он сыграл более 250 ролей.

Обухов является обладателем многих театральных премий, в том числе престижной «Золотой маски».

– Величайшая ответственность - если ты вышел на сцену. И пусть спектакли будут разные - хорошие и не совсем удачные, но ты - актер и должен выкладываться, растрачивать свое сердце, душу обнажать - не бояться, не скупиться! – говорит сам Георгий Обухов о предназначении своей профессии.

Как говорят в театре драмы, день рождения своего актера они отметят 31 октября бенефисным спектаклем «Последняя любовь». В этот же день в фойе будет работать фотовыставка, посвященная творчеству Георгия Обухова.

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