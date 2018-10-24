2018-10-24T07:03:36+03:00
Общество

Старше 100 лет: 22 долгожителя живут в Барнауле

Самая старшая пенсионерка родилась в 1910 году
Дарья САВЕНКО
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В Барнауле проживают 22 человека в возрасте старше 100 лет. Всего же в Алтайском крае 68 долгожителей, 59 женщин и 9 мужчин, которые перешагнули вековой рубеж.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, самая старшая пенсионерка Алтайского края родилась в 1910 году. Она проживает в Барнауле. По одному земляку родилось в 1913 и 1914-м году, пять долгожителей – в 1915 году, семь человек – в 1916-м, девятнадцать – сверстники событий 1917 года и тридцать четыре – 1918 года рождения.

Самому возрастному работающему пенсионеру в Алтайском крае в этом году исполнилось 93 года, а старейшей работающей пенсионерке – 87 лет. Трудятся они в сфере высшего профессионального образования.

Также специалисты рассказали о том, что популярными именами у женщин старше 100 лет являются – Евдокия, Анна, Татьяна, Агафия, Домна, Ефросинья, у мужчин – Федор, Василий и Иван.

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