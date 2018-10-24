2018-10-24T06:34:35+03:00
Наука

В детском шампуне обнаружили превышение микроорганизмов

Средство могло принести вред здоровью
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Специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» выявили превышение допустимого уровня содержания количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) в пробе детского шампуня.

Косметические средства не должны вредить здоровью тех, кто ею пользуется. Для защиты продуктов от порчи или загрязнения микробами принимаются два типа мер:

- меры по консервации гарантируют микробиологическую стабильность продукта. Благодаря этим мерам попавшие в продукт микроорганизмы не размножаются и не могут нанести вред самому продукту или его потребителям.

- меры по обеспечению гигиены предотвращают контаминацию, пресекая основные пути занесения микроорганизмов и уничтожая их источники.

Во время производства и хранения косметических продуктов необходимы повышенные меры безопасности, предохраняющие от распространения микроорганизмов, которые по­зволяют существенно снизить микробиологическое загрязнение в процессе производства и тем самым помогают обеспечить заявленную чистоту продукта. Это создаёт основу для безопасного продукта (нет ни порчи продукта, ни угрозы здоровью потребителя).

Лаборатория оказывает услуги в разработке производственной программы по микробиологическому контролю производства, проводит исследования на микробиологические показатели безопасности парфюмерно-косметической продукции в рамках производственного контроля.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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