2018-10-24T10:59:20+03:00
Общество

Сквер Кири Баева благоустраивают в Барнауле

Работы завершат к концу ноября
Анна СЕМИНА
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Сквер Киры БаеваСквер Киры БаеваФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Благоустройство сквера имени Кири Баева продолжается в Барнауле.

Напомним, территория располагается на площади Текстильщиков, в районе пересечения улицы Пионеров и проспекта Калинина. Работы там ведутся уже полтора месяца. Подрядчиком выступает организация ООО «Стройком».

- Они демонтировали старый асфальт, тротуарную плитку и неработающий фонтан, - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

На данный момент там уже привели в порядок тротуар, высадили 35 молодых деревьев и 378 кустарников, посеяли газон и установили малые архитектурные формы. Помимо этого рабочим предстоит уложить около 200 квадратных метров тротуарной плитки, установить освещение, парковочные столбики, ограждение, расставить скамейки и урны.

Все работы должны быть завершены к концу ноября, однако судя по графику, возможно подрядчик сдаст объект раньше.

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