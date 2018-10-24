2018-10-24T06:28:27+03:00
Общество

На двух оживленных перекрестках в Барнауле отключили светофоры

Автомобилистам стоит быть аккуратнее
Дарья САВЕНКО
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В среду, 24 октября, в краевой столице на двух перекрестках отключили светофоры, поэтому автомобилистам стоит быть более внимательными.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, плановые ремонтные работы светофоров проходят в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Не работать они будут до 15:00.

Также аккуратнее стоит быть на перекрестке проспекта Ленина и улицы Матросова. Там светофоры включат только в 12:00.

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