На двух оживленных перекрестках в Барнауле отключили светофоры

24 Окт. 06:28 2018-10-24T06:28:27+03:00

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В среду, 24 октября, в краевой столице на двух перекрестках отключили светофоры, поэтому автомобилистам стоит быть более внимательными.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, плановые ремонтные работы светофоров проходят в районе пересечения проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Не работать они будут до 15:00.

Также аккуратнее стоит быть на перекрестке проспекта Ленина и улицы Матросова. Там светофоры включат только в 12:00.

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