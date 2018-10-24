2018-10-24T04:29:35+03:00
Происшествия

В Барнауле с балкона упал мужчина

Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле с балкона выпал мужчина. Все произошло поздно вечером во вторник, 23 октября, по адресу Сергея Ускова, 23.

- С общего балкона выпал мужчина, лежит на козырьке. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. В данный момент полицейские обыскивают подъезд, - сообщали накануне очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

В комментариях паблика пользователи высказали предположение о причинах случившегося.

- Неужели курил и выпал, - пишет жительница Барнаула Анна Блок.

- Может, под спайсом, - предположил другой пользователь. – Или неожиданно чей-то муж вернулся.

- Может быть несчастный случай какой-то, например, за котом полез и поскользнулся, - пишет Роман Анисимов.

Официального комментария о причинах произошедшего или состояния пострадавшего на момент написания новости получить не удалось.

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